La UGT expressa la seva preocupació a Nestlé pels plans de reestructuració a nivell global

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
L'empresa diu que segueix avaluant l'impacte de la reducció de personal
BARCELONA, 22 gen. (EUROPA PRESS) -
La UGT ha remès una carta a la direcció de Recursos Humans de Nestlé per mostrar-li la seva preocupació per l'anunci de plans de reestructuració per retallar 16.000 llocs de feina, la majoria a Europa, informa en un comunicat aquest dijous.
El sindicat ha assenyalat que l'anunci "sembla més vinculat a l'objectiu d'augmentar el valor de la companyia per als accionistes de Nestlé, que el de garantir la sostenibilitat a llarg termini de l'empresa a nivell mundial".
Ha criticat que, malgrat fer l'anunci a l'octubre, l'empresa no ha donat informació addicional als representants dels treballadors.
"Aquesta inacció només genera més incertesa entre els treballadors, que mantenen en la ignorància, la qual cosa genera una preocupació encara més gran sobre el futur dels seus llocs de feina", ha lamentat.
El sindicat ha qualificat de "decebedor" que no s'hagi proporcionat informació essencial ni s'hagi acordat un calendari de consultes abans de prendre cap decisió.
NESTLÉ
Fonts de Nestlé han explicat a Europa Press que l'empresa continua avaluant l'impacte de la reducció de personal, i ha recordat que s'aplicarà en els pròxims dos anys.
"L'empresa informarà els sindicats quan disposi d'aquesta anàlisi i comptarà amb ells per tirar-ho endavant", han afegit.