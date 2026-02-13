Publicat 13/02/2026 15:24

La UGT exigeix protocols per al clima advers després de la mort d'una treballadora dijous a Barcelona

BARCELONA 13 febr. (EUROPA PRESS) -

La UGT de Catalunya ha lamentat la mort d'una dona de 46 anys a Barcelona després de l'episodi de fort vent de dijous i ha exigit protocols davant futurs fenòmens meteorològics adversos, informa en un comunicat aquest divendres.

El sindicat ha valorat la feina de les empreses que, a parer seu, "van actuar amb responsabilitat i van prioritzar la seguretat i la salut de les persones treballadores davant la situació de risc extrem".

També ha esmentat l'actuació del Govern, dels serveis d'emergència, meteorològics i de Protecció Civil que, a parer seu, van actuar "d'acord amb el principi de precaució i van situar com a prioritat la salut i la seguretat de les persones".

