La UGT demana "instruments efectius" per a la regulació del lloguer de temporada i d'habitacions

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 18 des. (EUROPA PRESS) -
La UGT de Catalunya ha celebrat aquest dijous que el Parlament hagi aprovat regular el lloguer de temporada i d'habitacions, però ha reclamat "instruments efectius" per garantir-ne l'aplicació, informa en un comunicat.
El sindicat ha instat la Generalitat a dotar els municipis dels recursos per "garantir una inspecció suficient que eviti el frau per part d'alguns propietaris".
Ha advertit que aquesta mesura, per si sola, "no resoldrà l'augment sostingut dels preus de l'habitatge", raó per la qual ha reiterat la necessitat d'una aposta decidida per les polítiques públiques d'habitatge, textualment.
En aquest sentit, la UGT de Catalunya ha demanat al Govern un "increment significatiu" de la inversió en polítiques d'habitatge orientades a ampliar el parc d'habitatge protegit, especialment mitjançant la promoció d'habitatge públic de lloguer protegit i mitjançant fórmules alternatives a la propietat especulativa.
Ha posat d'exemple la cessió del dret de superfície i altres models de tinença protegida, a més de l'habitatge protegit, i ha subratllat que s'han de desenvolupar de manera "estable i assequible".