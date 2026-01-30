La UGT critica que la "negligència empresarial" va provocar 125 morts laborals el 2025 a Catalunya

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 30 gen. (EUROPA PRESS) -
La UGT de Catalunya ha criticat que la "negligència empresarial" va provocar 125 morts laborals el 2025 a Catalunya, de les quals 97 es van deure a accidents durant la jornada de treball i 28 van ser durant trajectes d'anada o tornada de la feina, informa en un comunicat aquest divendres.
Segons dades publicades per l'Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat, durant l'any passat es van registrar 206.334 accidents de treball al territori, i s'han comunicat 109 accidents mortals: 85 en jornada laboral (+26,87% respecte a l'any anterior) i 24 'in itinere' (+9,09%).
No obstant això, el sindicat considera que aquestes xifres "encara no reflecteixen la realitat final", ja que indica que quan s'actualitzen els casos (inicialment declarats greus i que posteriorment acaben en defunció), el resultat provisional s'enfila fins a 125 persones treballadores mortes, en les seves paraules.
També alerta que s'ha produït un augment dels accidents 'in itinere' totals, que van arribar als 19.800 casos, un 4,66% més que l'any anterior.
Quant a la sinistralitat per sectors, la situació és "especialment preocupant" en la construcció, on els accidents mortals han augmentat un 140%, i en la indústria, amb un increment del 60%, mentre que han baixat en l'agricultura i s'han mantingut estables en el sector de serveis.