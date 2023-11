La UGT convoca una vaga indefinida a B. Braun Surgica a partir de dimarts

L'empresa assenyala que la secció sindical va decidir "de manera no democràtica no signar el conveni"



La UGT ha convocat una vaga indefinida a B. Braun Surgica a partir de dimarts per exigir "els increments salarials que corresponen a la plantilla", i ha afirmat textualment que no acabarà fins a arribar a un acord amb l'empresa.

Un total de 702 persones estan cridades a la vaga, que també s'ha convocat per la "mala fe negociadora" de la part empresarial, han informat fonts del sindicat aquest dilluns a Europa Press.

Segons la UGT, l'empresa "no ha mostrat cap interès en la negociació, condicionant-la i posant sobre la taula un alt índex d'absentisme laboral".

I ha lamentat que també "vulgui eliminar unilateralment el punt de l'actual conveni col·lectiu que garanteix un mínim brut anual".

Les mateixes fonts han explicat que dimarts passat van tenir una reunió que va comptar amb la mediació de la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat, "però després de 10 hores no es va arribar a cap acord".

VOTACIÓ DE LA PLANTILLA

Fonts de l'empresa han explicat a Europa Press que la secció sindical va decidir "de manera no democràtica no signar el conveni", i han afirmat textualment que no s'ha votat en plantilla.

Les fonts de la UGT consultades han al·legat que es va fer una assemblea a finals d'octubre en la qual s'havia de votar entre aprovar algun dels convenis o convocar mobilitzacions, opció que, segons ells, va guanyar amb 342 vots respecte a 138 i 22 abstencions.