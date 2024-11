UGT celebra la setmana vinent a Barcelona el seu 44è congrés, en el qual Álvarez opta a la reelecció

Sánchez hi participarà dimarts i Feijóo, que serà el primer president del PP a participar-hi, dilluns

La UGT celebrarà des d'aquest dilluns i fins dimecres a Barcelona el seu 44è Congrés Confederal, en el qual Pepe Álvarez opta a la reelecció com a secretari general per tercer i últim mandat.

Al congrés acudiran el president del Govern central, Pedro Sánchez; el president de la Generalitat, Salvador Illa; la vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz; el ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el president del PP, Alberto Núñez Feijóo.

També hi participaran l'alcaldessa de Sant Adrià del Besòs (Barcelona), Filo Cañete; el conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, el president de la CEOE, Antonio Garamendi, i el secretari general de CCOO, Unai Sordo.

Hi haurà entre 100 i 200 representants sindicals internacionals, com la directora general de l'OIT, Gilbert F. Houngbo, i el secretari general de la CSA, Rafael Freire.

El congrés confederal és l'òrgan suprem d'UGT i té l'objectiu de marcar les línies generals de la seva política sindical, analitzar la gestió dels òrgans confederals, establir les normes de funcionament i triar els membres que compondran l'executiva, entre altres òrgans.

Per tercera vegada en la història del sindicat, Barcelona serà la seu del congrés, que preveu reunir més de 1.500 sindicalistes, que podrien augmentar fins als 3.000 l'últim dia, dels quals prop de 800 delegats seran els encarregats de ratificar Álvarez.

ÁLVAREZ, ÚNIC CANDIDAT

Nascut al març del 1956 a la localitat asturiana de Belmonte de Miranda, Álvarez va liderar la UGT de Catalunya i va ser designat per primer cop secretari general d'UGT al març del 2016, per substituir en el càrrec Cándido Méndez, que feia 22 anys que n'era el dirigent.

Després de la seva reelecció el 2021, acudeix al 44è congrés d'UGT com a únic candidat a la secretaria general i després de quatre anys marcats per la pandèmia, la inflació, la pujada dels salaris i l'actual negociació de la reducció de la jornada laboral.

"No em sento gens cansat, no em sento amb cap mena de qüestió que m'impedeixi continuar amb una feina il·lusionant, apassionant", va dir després de presentar la seva candidatura a Barcelona, on va rebre el suport del secretari general del sindicat a Catalunya, Camil Ros.

La seva idea és aportar experiència i continuïtat a les polítiques desenvolupades fins al moment, i preguntat per si els seus 68 anys d'edat li causen alguna contradicció, va apuntar que no és estrany veure dirigents de la seva edat al capdavant d'organitzacions com la UGT en el marc del sindicalisme europeu i que entén les possibles crítiques.

'MÉS I MILLOR SINDICAT'

El congrés, sota el lema 'Més i millor sindicat', abordarà la reducció de la jornada laboral, l'accés a l'habitatge, el salari mínim interprofessional (SMI), les condicions dels becaris, la sostenibilitat i la igualtat de gènere, entre altres reivindicacions.

En roda de premsa, el sotssecretari general d'Organització, Rafael Espartero, va defensar que "el sindicat ha de créixer en nombre i ha de créixer en qualitat, ha d'afrontar els nous temps, enfrontar-se a una nova manera de produir que té a veure amb el teletreball".

CALENDARI

Quant al calendari, la jornada començarà amb l'elecció de la mesa i les salutacions institucionals de Díaz, Collboni, Dalmau, Cañete, Houngbo, Garamendi, Freire, Sordo i Feijóo, que en aquest últim cas farà la primera intervenció d'un president del PP en un congrés d'UGT.

Dimarts, dia en què intervindrà el president del Govern central, Pedro Sánchez, es constituiran les comissions de treball i tindrà lloc el debat de ponències, i a la tarda els delegats votaran les esmenes i els càrrecs.

El congrés culminarà dimecres amb la participació d'Illa i amb l'anunci de reelecció de Pepe Álvarez, que farà el seu discurs com a nou secretari general per tercer i últim mandat, com així ho indiquen els estatuts de l'organització.