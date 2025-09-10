La UGT celebra el nou cos d'inspectors d'habitatge per "garantir" que es compleix la llei

BARCELONA 10 set. (EUROPA PRESS) -
La UGT de Catalunya ha celebrat la creació d'un cos d'inspectors del règim sancionador de la llei d'habitatge català, que ha de "reforçar els mecanismes de control i garantir" el compliment de la normativa.
Així ha reaccionat aquest dimecres en un comunicat després que el Govern i el grup parlamentari dels Comuns hagin pactat la creació d'aquest organisme, que hauria d'estar operatiu abans de finals d'any, i que comptarà, quan estigui format completament, amb 100 efectius.
Segons el sindicat, els inspectors podran "protegir especialment" els inquilins i les famílies més vulnerables, alhora que es contribuirà a contenir els preus i evitar abusos.
Així mateix, ha considerat que "les polítiques d'habitatge no es poden quedar només en aquesta mesura".
Ha apostat perquè els nous pressupostos incrementin "de manera significativa" la inversió en habitatge públic i protegit, especialment en règim de lloguer social, habitatge protegit i altres fórmules.