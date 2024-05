UGT i CCOO es manifesten aquest dimecres a més de 70 ciutats espanyoles per la plena ocupació

MADRID, 1 maig (EUROPA PRESS) -

Els sindicats Unió General de Treballadors (UGT) i Comissions Obreres (CCOO) sortiran al carrer aquest dimecres 1 de maig a més de 70 ciutats d'Espanya amb el lema 'Per la plena ocupació: reduir jornada, millorar salaris' en un moment en el qual han avisat que l'agenda política i social del Govern central està perdent "llustre".

Els secretaris generals de tots dos sindicats, Unai Sordo i Pepe Álvarez, respectivament, assistiran a la manifestació de Madrid, que arrencarà a les 12.00 a Gran Vía i acabarà a plaça España.

A més de la de Madrid, els sindicats han convocat més de 70 manifestacions a altres ciutats d'Espanya perquè els treballadors de tot el país puguin sortir als carrers a demanar una millora salarial i una reducció del temps de treball.

No obstant això, Álvarez i Sordo han assegurat que la mobilització d'aquest dimecres també va de demanar "decència" democràtica, després que el president del Govern central, Pedro Sánchez, va cancel·lar dimecres passat la seva agenda pública per reflexionar sobre la seva continuïtat en el càrrec arran de les investigacions a la seva esposa, Begoña Gómez. Una jornada de reflexió de cinc dies que va concloure amb la decisió de continuar al capdavant de l'Executiu espanyol.

Per tant, UGT i CCOO reivindiquen aquest 1 de Maig que es consolidin els drets laborals i democràtics, noves metes que passen per avançar en la reducció de la jornada laboral, per acabar l'any amb un canvi legislatiu en la matèria.

"Cal treballar menys hores perquè treballi més gent", va assegurar Sordo aquest dilluns durant un acte previ a l'1 de Maig a Atocha. Per la seva banda, Álvarez va reiterar fa unes setmanes, en la roda de premsa de presentació de l'acte, que l'acord ha d'arribar abans de l'estiu.

Tots dos sindicats estan negociant, juntament amb CEOE i Govern central, la reducció de la jornada laboral per portar-la de les 40 hores setmanals actuals a 37,5 hores de cara al 2025, sense que disminueixi el salari. Una reducció que es vol portar a terme en dos trams: fins a les 38,5 hores aquest 2024 per aconseguir les 37,5 hores el 2025.

De la mateixa manera, tots dos líders sindicals sortiran al carrer aquest 1 de Maig per defensar que la reducció del temps de treball ha d'anar acompanyada d'una millora del salari. Altres reivindicacions passen per arribar a un acord amb el Ministeri de Seguretat Social en relació amb els coeficients d'activitat i les mútues, reformar l'Iprem, impulsar una política industrial i buscar una solució a l'increment dels preus de l'habitatge.

Per Sordo, el Govern central "no es pot adormir amb els llorers", ja que les bones dades econòmiques no han de fer que oblidi que a Espanya encara hi ha "dèficits", com la taxa d'ocupació que, recorda Álvarez, "continua sent de doble dígit".

Així, els secretaris generals d'UGT i CCOO han assegurat que aquest 1 de Maig sortiran als carrers per defensar la plena ocupació, un objectiu que es pot aconseguir a mig termini si es "fan bé les coses" i es despleguen polítiques sectorials i polítiques industrials en els pròxims anys, segons Sordo.

Per això, demanen al Govern central aprofitar la legislatura per avançar amb un programa de reformes i d'inversions fins a aconseguir la plena ocupació a Espanya.