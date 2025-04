UGT i CC.OO. demanen "respecte" a PortAventura pel dret a vaga, davant la convocada aquest dissabte

PortAventura World afirma que respecta aquest dret i que segueix amb la predisposició d'aconseguir un acord

TARRAGONA, 18 abr. (EUROPA PRESS) -

UGT i CC.OO. de Catalunya han demanat a PortAventura (Tarragona) "respecte pel dret fonamental a vaga" davant de la convocada per aquest dissabte 19, i ha demanat a la direcció de l'empresa que cessi qualsevol acció o comunicació que pugui generar confusió: "Manifestem la necessitat de puntualitzar que el dret a vaga i el dret a treballar no són equiparables".

Els sindicats han afirmat que durant la jornada de vaga es garantiran els drets individuals de tota la plantilla, tant el de treballar com el de fer vaga, després d'un comunicat difós per PortAventura en el qual, segons UGT, "afirma que garantirà l'accés a les instal·lacions per a totes les persones treballadores que volen exercir el seu dret a treballar", ha informat en un comunicat aquest divendres.

Per la seva banda, el resort té previst obrir durant la jornada d'aquest dissabte 19, encara que "no pot garantir que les visites o estades s'ajustin als estàndards habituals de qualitat" de PortAventura World, ha informat la companyia en un comunicat.

PortAventura World ha afirmat que respecta el dret fonamental de vaga dels seus treballadors i que continua amb la predisposició d'aconseguir un acord: "El procés de negociació seguirà fins que s'arribi a una entesa entre les dues parts, com en ocasions anteriors".

UGT ha assegurat que PortAventura acumula "un llarg historial d'infraccions laborals greus i reiterades" en matèries com l'incompliment dels descansos, exposició a riscos psicosocials greus, incompliment dels terminis de lliurament de calendaris laborals, excessos de jornada no reconeguts ni compensats i deficiències en prevenció de riscos laborals, entre d'altres.