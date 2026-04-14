La UGT de Catalunya veu "imprescindible" reforçar les mesures públiques després de la pujada de l'IPC

BARCELONA 14 abr. (EUROPA PRESS) -
La UGT de Catalunya ha considerat "imprescindible reforçar les mesures públiques per protegir el poder adquisitiu de la ciutadania" i ha reclamat que no es tradueixin en un augment dels marges empresarials, després de la pujada de l'IPC, informa en un comunicat aquest dilluns.
L'IPC a Catalunya va pujar fins al 3,1% al març respecte a un any abans, per la qual cosa la UGT alerta que aquest increment, derivat de l'impacte del conflicte a l'Iran sobre els preus energètics i del transport, trenca la tendència de moderació dels preus registrada fins al febrer, quan l'IPC interanual se situava en el 2,2%.
Així mateix, el sindicat adverteix que aquest repunt inflacionari es podria intensificar en els pròxims mesos: "L'encariment del transport de mercaderies s'acabarà traslladant progressivament al conjunt del cistell de la compra".