La UGT de Catalunya i la Usoc rebutgen l'ERO de Freixenet

BARCELONA 25 abr. (EUROPA PRESS) -

La UGT de Catalunya i la Usoc han coincidit a rebutjar l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) anunciat aquest dijous per Grup Freixenet, en sengles comunicats aquest divendres.

La companyia va anunciar que l'ERO afectarà 180 persones, el 24% de la plantilla, i va justificar la mesura pels efectes de la sequera, que ha provocat una reducció del 45% de la producció de raïm al Penedès (Barcelona) des del 2022 i la conseqüent disminució de la disponibilitat de matèria primera i l'augment de costos.

La UGT ha assenyalat que les causes al·legades són "en tot cas, temporals" i ha mostrat la seva predisposició a buscar solucions que no comportin acomiadaments.

"La direcció no es pot escudar en problemes temporals per executar mesures definitives", ha assenyalat el sindicat, que ha assegurat que no hi ha causes objectives per justificar l'ERO.

La Usoc, per la seva banda, ha assenyalat que la "decisió és desproporcionada" i que es pot gestionar la situació de manera, textualment, més justa per als treballadors.