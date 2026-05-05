UGT Catalunya tem que la crisi a l'Iran repercuteixi en l'ocupació en els pròxims mesos

BARCELONA 5 maig (EUROPA PRESS) -
UGT Catalunya ha reclamat aquest dimarts mesures per evitar que, en els pròxims mesos, la crisi a l'Iran i les amenaces de nous aranzels del president dels EUA, Donald Trump, repercuteixin en l'ocupació, informa en un comunicat.
El sindicat ha valorat les dades d'atur del mes d'abril, que va baixar en 8.949 persones a Catalunya (-2,77%), després de caure un 1,15% el mes anterior, i que situen el nombre total de desocupats en 314.527.
UGT Catalunya avisa que la crisi de l'Iran es veurà reflectida en els pròxims mesos en el mercat de treball català i, per tant, "calen mesures de xoc que rescatin el conjunt de les persones treballadores, especialment quan la temporada turística s'acabi".