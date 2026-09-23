UGT Catalunya reforça la cooperació amb el sindicat xinès de la regió d'Anhui

BARCELONA 23 set. (EUROPA PRESS) -
UGT Catalunya signa aquest dimecres un memoràndum d'entesa amb la Federació Xinesa de Sindicats de la regió d'Anhui, zona on Chery té la seu, informa en un comunicat.
El nou acord reafirma la voluntat de les dues entitats de "continuar treballant conjuntament davant els grans reptes sindicals derivats dels importants canvis que estan experimentant la indústria i el món del treball".
El document estableix un marc de cooperació basat en l'intercanvi d'experiències, el coneixement mutu i la cooperació sindical.
L'objectiu és aprofundir en l'anàlisi de les realitats laborals, econòmiques i socials de Catalunya i Anhiu, a més de compartir eines i experiències.
Entre els reptes que la UGT ha assenyalat que ha de fer front el sector hi ha la transformació de la indústria, la transició cap al vehicle elèctric, la incorporació de noves tecnologies i els canvis en els processos productius.