La UGT de Catalunya rebutja "de ple" l'ERTO de Freixenet per la sequera

BARCELONA, 26 abr. (EUROPA PRESS) -

La UGT de Catalunya ha rebutjat "de ple" l'ERTO anunciat per Freixenet a 615 treballadors per la sequera, segons un comunicat d'aquest divendres.

Han defensat que "no concorren les causes que acrediten en cap cas" poder representar i han afegit que l'empresa ja té mesures de flexibilitat per adequar la càrrega productiva a la situació.

La secció sindical ha exigit a l'empresa una reunió per avaluar l'impacte de la mesura, demanar-ne la retirada i buscar "alternatives no lesives" per als empleats.