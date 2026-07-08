UGT Catalunya qualifica de "desafortunades" les paraules de Feijóo sobre les baixes laborals

BARCELONA 8 jul. (EUROPA PRESS) -
La secretària nacional d'UGT Catalunya, Reyes Solaz, ha qualificat de "molt desafortunades" les declaracions aquest dimarts del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en les quals va qüestionar que els treballadors cobrin el mateix i tinguin les mateixes prestacions quan van a treballar que quan estan de baixa mèdica.
"Que una persona que pot tenir un braç o una cama trencada, que ha pogut tenir una caiguda o que s'està recuperant, o que pot tenir una malaltia oncològica... Que a sobre de tot això hagi de ser castigat amb el seu salari i a més ho digui com un advertiment, no ho tolerarem", ha dit Solaz en unes declaracions a Barcelona aquest dimecres.
També ha recordat que darrere cada declaració d'incapacitat o baixa hi ha metges facultatius, i ha afirmat que les paraules de Feijóo "deixen veure qui representarà" el president popular.