UGT Catalunya mostra preocupació per l'augment de l'atur

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 27 oct. (EUROPA PRESS) -
UGT Catalunya ha mostrat preocupació per l'augment de l'atur en el tercer trimestre: "Mostra l'esgotament d'un model econòmic que ens ha portat a sous baixos i un creixement excessiu de preus".
Ha reaccionat d'aquesta manera en un comunicat a la publicació aquest dimarts de l'enquesta de població activa (EPA), que l'atur va pujar en 18.900 persones el tercer trimestre del 2026 a Catalunya respecte al trimestre anterior (+5,5%) i la taxa d'atur es va situar en el 8,30% (respecte al 7,9% del trimestre anterior), mentre que els ocupats van créixer fins als 3,999 milions.
El sindicat ha alertat que l'economia catalana té "una clara tendència a la desindustrialització i una terciarització més gran" del mercat laboral, sense que el sector de la construcció es recuperi.