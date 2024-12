La UGT de Catalunya manté la vaga de neteja programada per Nadal a Barcelona

BARCELONA 16 des. (EUROPA PRESS) -

La UGT Serveis Públics de Catalunya manté la vaga de neteja a Barcelona, que està prevista per al 22 de desembre a les 22 hores fins al 25 a la mateixa hora, informa la UGT en un comunicat aquest dilluns.

La decisió s'ha pres després que la mediació d'aquest dilluns no hagi fructificat, informa el sindicat, que també fa una crida a l'Ajuntament per implicar-se de manera "més activa".

El responsable de la UGT Sanejament Urbà, Ramón Cebrián, assegura que s'ha fet un esforç per arribar a un acord, però "no hi ha hagut moviments per part de la patronal", i ha destacat la necessitat d'establir serveis mínims que vetllin per la ciutadania, textualment.