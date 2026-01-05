La UGT de Catalunya lamenta l'"elevada volatilitat" de l'ocupació a Catalunya

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 5 gen. (EUROPA PRESS) -
La UGT de Catalunya ha lamentat l'"elevada volatilitat" de l'ocupació a Catalunya per, textualment, l'estacionalitat de la contractació temporal.
Ho ha dit aquest dilluns en un comunicat després de la publicació de les dades d'atur del mes de desembre, que mostren un increment de 1.860 persones a Catalunya (+0,58%), raó per la qual el nombre total de desocupats es va situar en els 323.236.
El sindicat ha reclamat que tant les polítiques d'ocupació com el nou Pla nacional per a la indústria (PNI) es despleguin territorialment per adaptar-se a cada realitat.