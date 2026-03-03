Publicat 03/03/2026 12:10

La UGT de Catalunya lamenta que l'atur "es continua acarnissant amb les dones"

Archivo - Una treballadora de la neteja
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 3 març (EUROPA PRESS) -

La UGT de Catalunya ha lamentat que l'atur "es continua acarnissant amb les dones", que representen el 58% del total de desocupats, en un comunicat aquest dimarts.

Ha reaccionat d'aquesta manera a les dades de l'atur publicades aquest dimarts, que mostren que va pujar en 2.039 persones al febrer a Catalunya (+0,63%), després d'enfilar-se un 0,61% el mes anterior, i el nombre total de desocupats es va situar en els 327.253.

El sindicat ha lamentat que les dades del mes de febrer "cronifiquen les principals tendències" del mercat laboral català, i ha reclamat impulsar noves mesures que generin una ocupació digna i estable.

