La UGT de Catalunya exigeix buscar fórmules per a les famílies vulnerables després del 'no' a l'escut social

BARCELONA 26 febr. (EUROPA PRESS) -
La UGT de Catalunya ha exigit aquest dijous "continuar buscant fórmules" per protegir les famílies vulnerables després que el Congrés hagi tombat els decrets de l'escut social i del topall de preus en situacions d'emergència amb els vots en contra del PP, Vox i Junts, segons ha informat en un comunicat.
En concret, el ple del Congrés ha rebutjat dos decrets lleis del Govern central: un que incloïa la pròrroga de l'escut social amb la moratòria antidesnonaments i la prohibició de tallar la llum i l'aigua a gent vulnerable i un altre per limitar el preu de productes i serveis en situacions d'emergència.
En vista d'aquest escenari, el sindicat ha retret als grups contraris als decrets haver "anteposat el tacticisme polític a l'interès general".
"La no convalidació avui, que ampliava la moratòria de l'escut social fins al 31 de desembre del 2026, representa posar en perill més de 13.000 famílies catalanes vulnerables que no tenen possibilitat de cap alternativa residencial", ha criticat.
És per això que la UGT de Catalunya ha reclamat que el Congrés "recuperi les mesures avui derogades" i ha fet una nova crida a la responsabilitat dels grups perquè posin al centre de les seves decisions els ciutadans del país per sobre de qualsevol altre interès, en les seves paraules.