UGT Catalunya exigeix augments salarials per la inflació

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 14 oct. (EUROPA PRESS) -
UGT Catalunya ha exigit augments salarials per fer front a l'increment de la inflació i ha assegurat que els salaris no han recuperat el poder adquisitiu que s'ha perdut en els últims anys.
Ha reaccionat d'aquesta manera en un comunicat a la publicació de les dades de l'índex de preus al consum (IPC), que a Catalunya va pujar fins al 4,5% al setembre respecte a un any abans.
El sindicat ha recordat que la invasió russa d'Ucraïna va provocar un primer 'xoc' inflacionari que va comportar una pèrdua del poder adquisitiu d'entre el 5% i el 6%, i ha dit que és "imprescindible que les administracions públiques adoptin mesures per protegir les famílies i les empreses".