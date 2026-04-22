UGT Catalunya diu que el Pla d'Habitatge del Govern central és vàlid però li falta inversió

BARCELONA 22 abr. (EUROPA PRESS) -
UGT Catalunya ha afirmat que el Pla Estatal d'Habitatge 2026-2030 "pot ser una eina vàlida" per abordar el problema de l'habitatge, però que presenta un dèficit d'inversió, en un comunicat aquest dimecres.
El pla compta amb una inversió de 7.000 milions d'euros i té com a objectius l'ampliació del parc públic d'habitatge, la millora de l'eficiència i l'accessibilitat, facilitar l'emancipació juvenil i reduir el cost de l'habitatge per a les famílies.
El sindicat recorda que Catalunya, el País Basc i Navarra són les úniques comunitats que apliquen "plenament" la llei d'habitatge estatal.
Ha subratllat que, malgrat aplicar la legislació, Catalunya és una de les comunitats més afectades per la crisi de l'habitatge.
"En aquest sentit, creiem que el Pla d'Habitatge Estatal aportaria a Catalunya 400 milions menys del que li tocaria en un repartiment més equilibrat", ha lamentat l'organització.