La UGT de Catalunya demana mesures que generin una ocupació "digna i estable"

Archivo - Treballadors en unes obres a Barcelona
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 2 des. (EUROPA PRESS) -

La UGT de Catalunya ha explicat que l'evolució de la xifra de l'atur posa de manifest la necessitat d'impulsar noves mesures que generin una ocupació "digna i estable".

Ha reaccionat d'aquesta manera a les dades de l'atur publicades aquest dimarts, que mostren una reducció a Catalunya de 3.119 persones al novembre (-0,96%) respecte a l'octubre, després de pujar un 0,75% el mes anterior, i el número total de desocupats es va situar en els 321.376.

El sindicat ha reclamat augmentar els recursos tant del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) com del Sepe.

