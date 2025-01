La UGT de Catalunya demana més recursos per al SOC i "reajustar els salaris"

BARCELONA 3 gen. (EUROPA PRESS) -

La UGT de Catalunya ha demanat millorar els recursos del Servei Públic d'Ocupació (SOC) per convertir-lo en un referent per a treballadors i empreses i ha apostat per "reajustar els salaris segons l'índex d'inflació".

Ho ha dit en un comunicat aquest divendres arran de les dades del Ministeri de Treball i Economia que assenyalen que l'atur va disminuir en 8.186 persones al desembre respecte al mateix mes de fa un any (-2,38%) a Catalunya.

"És imperatiu que es creïn unes polítiques públiques actives d'ocupació per fer front a l'atur dels sectors més vulnerables de la població", ha afegit el sindicat, que ha insistit a implementar un salari mínim de referència Català (SMRC).