La UGT Catalunya demana més inspeccions de treball per garantir un impacte real de la regularització

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 15 abr. (EUROPA PRESS) -
La UGT Catalunya i l'Associació d'Ajuda Mútua d'Immigrants a Catalunya (AMIC) ha demanat que la regularització extraordinària de migrants aprovada pel Govern central vagi acompanyada d'un reforç de les inspeccions de treball, orientació laboral i formacions per garantir un impacte "real" de la mesura, informa el sindicat aquest dimecres en un comunicat.
A més a més, les dues entitats també han fet una crida al teixit empresarial i als ocupadors per "actuar amb responsabilitat, sensibilització i compromís", i facilitar oportunitats laborals reals.
"Aquesta regularització representa una oportunitat per avançar en dignitat, seguretat jurídica i cohesió social, a més de reduir la desprotecció, combatre l'economia submergida i limitar espais d'explotació laboral", valoren.