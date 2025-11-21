La UGT de Catalunya demana una llei de mesures transitòries i urgents per fer front al sensellarisme

BARCELONA 21 nov. (EUROPA PRESS) -
La UGT de Catalunya ha demanat que el Parlament aprovi una llei de mesures transitòries i urgents per fer front al sensellarisme, en un comunicat aquest divendres.
Ha dit que la norma hauria d'establir un marc normatiu "per posar fi a les accions que vulneren sistemàticament els drets d'aquest col·lectiu i n'augmenten l'estigma".
El sindicat ha afegit la necessitat d'implementar mesures urgents per prevenir les conseqüències de l'extrema pobresa energètica davant "l'augment del risc d'incendis" per l'arribada del fred.