La UGT Catalunya demana evitar "col·lapses administratius" per regularitzar els migrants

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 3 febr. (EUROPA PRESS) -
La UGT de Catalunya ha demanat un 2026 en el qual es resolguin "deures pendents" com la recuperació salarial o lluitar contra la precarietat laboral, a més d'evitar col·lapses administratius, en les seves paraules, per a la regularització extraordinària de 500.000 migrants anunciada pel Govern central la setmana passada.
Ha reaccionat d'aquesta manera a les xifres de l'atur publicades aquest dimarts pel Ministeri de Treball i Economia Social, que indiquen que l'atur puja en 1.978 persones al gener a Catalunya (+0,61%), després d'enfilar-se un 0,58% el mes anterior, i el nombre total de desocupats es va situar en els 325.214.
El sindicat ha celebrat acords com la nova pujada del salari mínim interprofessional (SMI) per al 2026, fins als 1.221 euros mensuals amb 14 pagues, i ha instat a dotar de recursos "més humans i tècnics" l'administració per evitar col·lapses a les oficines d'estrangeria en futures regularitzacions.