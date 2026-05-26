UGT Catalunya demana augmentar la protecció als treballadors del sector ferroviari

BARCELONA 26 maig (EUROPA PRESS) -
UGT Catalunya ha demanat als diferents grups parlamentaris del Parlament augmentar la protecció jurídica del personal ferroviari, coincidint amb la recent reforma de la llei ferroviària catalana per endurir les sancions contra actes vandàlics a trens i infraestructures, ha informat aquest dimarts en un comunicat.
El sindicat ha valorat positivament l'augment de les sancions per vandalisme contemplades en la normativa, tot i que ha advertit que aquestes situacions també afecten treballadors de conducció, atenció a l'usuari, manteniment o gestió d'incidències, i no només trens i instal·lacions, per la qual cosa considera necessari estudiar noves fórmules de protecció.
En aquest sentit, la UGT ha afirmat que després d'una reunió la setmana passada amb membres de PSC, ERC, Junts, PP, Comuns i CUP per traslladar aquesta reivindicació, els grups van mostrar "receptivitat i disposició a estudiar possibles vies normatives per reforçar la protecció del personal ferroviari".