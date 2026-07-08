UGT Catalunya demana adaptar els horaris laborals a la calor

BARCELONA 8 jul. (EUROPA PRESS) -
La secretària nacional d'UGT Catalunya, Reyes Solaz, ha demanat a les empreses que apliquin els protocols de calor i adaptin les condicions i horaris laborals a les altes temperatures a Catalunya durant l'onada de calor.
Ho ha dit aquest dimecres en unes declaracions als mitjans, en relació amb el desmai i la posterior defunció aquest dimarts d'un home a Tarragona mentre treballava en una coberta.
Tot i que ha explicat que encara s'investiguen les causes del desmai, que va provocar que caigués des de la teulada, Solaz ha dit que "el que és clar és que una empresa aquest dimarts a les 16.00 hores no podia tenir cap treballador operatiu a Tarragona".