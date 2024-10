La UGT de Catalunya demana "acabar amb l'acomiadament lliure" i implantar un salari mínim català

BARCELONA 25 oct. (EUROPA PRESS) -

La UGT de Catalunya ha demanat "acabar amb l'acomiadament lliure" i implantar el salari mínim de referència català (SMRC) en 1.372 euros mensuals, la qual cosa equival al 60% del salari mitjà.

Així ha reaccionat en un comunicat d'aquest divendres a les dades de l'enquesta de població activa (EPA), que situen la taxa d'atur de juliol a setembre a Catalunya en el 8,83% i el nombre d'ocupats en els 3,86 milions (+1,4%).

El sindicat també ha apostat per arribar a acords per la reducció i la racionalització de la jornada laboral, establint les 37,5 hores com a mínim legal.