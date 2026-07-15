UGT Catalunya critica que la pujada de l'IVA de la llum impulsa l'IPC del juny

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 15 jul. (EUROPA PRESS) -
UGT Catalunya ha afirmat que la recuperació de l'IVA de l'electricitat del 10 al 21% ha contribuït a incrementar els costos energètics de les llars i ha impulsat l'IPC del mes de juny: "Llastra el poder adquisitiu de les famílies".
Ha reaccionat així, mitjançant un comunicat, a les dades de l'IPC a Catalunya del mes de juny, que va pujar fins al 3,2% al juny respecte a un any abans, una dècima per sobre respecte al maig (3,1%), segons dades d'aquest dimecres de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
El sindicat també ha destacat que la partida que més s'ha encarit en l'últim any ha estat restaurants i hotels, la qual cosa "evidencia una escalada sostinguda dels preus vinculada a la pressió turística".