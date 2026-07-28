UGT Catalunya celebra la reducció de l'atur però avisa que augmenta la precarietat

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 28 jul. (EUROPA PRESS) -
UGT Catalunya ha celebrat la "significativa reducció" de l'atur registrada el segon trimestre de l'any però ha avisat de l'increment de la precarietat, l'estacionalitat i de les hores extres.
Ho ha dit en un comunicat aquest dimarts després de publicar-se les dades de l'enquesta de població activa (EPA), que mostra una disminució del 21,27% en el nombre de desocupats a Catalunya en el segon trimestre respecte al trimestre anterior, fins als 343.000.
El sindicat ha destacat la caiguda de l'ocupació en el sector del comerç i l'hostaleria, de més de 82.000 persones, fet que apunta a un "esgotament del model productiu basat en el turisme i els seus sectors més pròxims", segons la UGT.