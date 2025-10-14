La UGT de Catalunya avisa que les quotes d'autònoms "no són impostos", sinó aportacions socials

BARCELONA 14 oct. (EUROPA PRESS) -
La UGT de Catalunya ha defensat que les cotitzacions dels autònoms "no són impostos, sinó aportacions que serveixen per finançar" les prestacions socials com la jubilació, la incapacitat temporal o el cessament d'activitat.
Així s'ha manifestat aquest dimarts sobre l'anunci del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions per elevar l'any vinent les quotes mensuals que actualment paguen els autònoms per la base mínima entre 17,37 euros i 206,24 euros, depenent dels seus rendiments nets.
"Considerem fonamental fer pedagogia sobre aquest punt, ja que sovint es confonen conceptes com cotització, IRPF i IVA, que tenen finalitats molt diferents dins el sistema econòmic i fiscal", ha valorat el sindicat.
Així mateix, ha considerat que la proposta de nous trams de cotització per al període 2026-2028 suposa "una continuïtat del model acordat el 2022 pels agents socials i econòmics".
A parer seu, "aquests ajustos tindran un impacte moderat per a la majoria d'autònoms de Catalunya", ja que se situen dins els tres primers trams, amb rendiments nets mensuals d'entre 1.166 i 1.700 euros.