La UGT de Catalunya aposta per "continuar pressionant" per augmentar els salaris

BARCELONA 14 nov. (EUROPA PRESS) -

La UGT de Catalunya ha apostat per "continuar pressionant per a l'augment constant dels salaris" i per tenir un salari mínim de referència català (SMRC) per eliminar la pobresa laboral.

Així ha reaccionat en un comunicat a les dades d'aquest dijous de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), que situen l'augment de l'índex de preus al consum (IPC) a Catalunya en un 2% a l'octubre respecte a un any abans, tres dècimes més que al setembre (1,7%).

El sindicat ha reclamat "garantir els recursos necessaris per tenir una vida digna, establint un model de protecció social eficaç i passant per un pacte dels serveis públics".