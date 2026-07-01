UGT Catalunya alerta de la poca "concreció de costos" en el nou pla ferroviari fins al 2040

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 1 jul. (EUROPA PRESS) -
UGT Catalunya ha valorat positivament el nou pla de serveis ferroviaris de Catalunya 2030-2040 presentat dimarts per la Generalitat, el qual veu un document ambiciós i orientat a abordar les futures necessitats de mobilitat, tot i que ha alertat de la "manca de concreció en els costos".
El sindicat explica que el document no incorpora cap estimació dels costos d'inversió en infraestructures, material i personal per assolir els objectius del pla, la qual cosa dificulta l'avaluació realista del seu desplegament, informa en un comunicat aquest dimecres.
Ha afegit que l'altra gran mancança del pla és que no compta amb una estratègia per al transport de mercaderies, malgrat compartir infraestructures amb el de passatgers, i ser "clau" per al desenvolupament econòmic de Catalunya.