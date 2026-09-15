UGT Catalunya alerta que la inflació "torna a colpejar les famílies"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 15 set. (EUROPA PRESS) -
UGT Catalunya ha alertat que la inflació "torna a colpejar les famílies" i ha reclamat blindar el poder adquisitiu dels salaris amb la generalització de les clàusules de revisió salarial en els convenis col·lectius.
Ha reaccionat d'aquesta manera en un comunicat a la publicació, aquest dimarts, de l'índex de preus al consum (IPC), que, a Catalunya, va pujar fins al 4% a l'agost respecte a un any abans, cinc dècimes per sobre de la dada del juliol (3,5%).
El sindicat ha assegurat que no es pot permetre que "cada nova crisi es pagui amb el mateix rebut: el de les persones treballadores".