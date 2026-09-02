UGT de Catalunya alerta del descens d'afiliats autònoms en el comerç

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 2 set. (EUROPA PRESS) -
UGT de Catalunya ha alertat de la caiguda de persones afiliades al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) a l'agost en el sector del comerç, en un context en el qual el nombre d'afiliats autònoms a Catalunya ha augmentat en 691 persones respecte al mes anterior.
El sindicat ha valorat així en un comunicat les dades d'afiliació d'agost a Catalunya publicats aquest dimecres pel Ministeri de Treball i Economia Social, que mostren que les afiliacions van baixar una mitjana de 59.529 a l'agost respecte al mes anterior (-1,48%), mentre que van augmentar en 116.437 persones, un 3,03% més, respecte al mateix mes de fa un any (+0,64%).
UGT de Catalunya han valorat positivament el creixement d'afiliacions entre les persones autònomes, però han instat a analitzar les xifres per sectors: "L'augment global d'afiliació al RETA no implica que totes les persones que treballin per compte propi estiguin vivint una situació millor", ha dit.
Dins del comerç, a l'agost el nombre d'afiliats autònoms ha baixat en 34 persones, fins als 104.082, mentre que també s'han registrat descensos en educació (118), la indústria manufacturera (26), l'agricultura (15) i l'hostaleria (30).
En el sentit contrari, la construcció ha registrat un increment de 132 persones autònomes afiliades, les activitats professionals, científiques i tècniques sumen 149 més, les sanitàries i de serveis socials augmenten en 26 afiliacions i el transport incorpora 107 noves afiliacions.
"L'augment del nombre de persones afiliades al REPTA és una bona notícia, però no es pot confondre el creixement de l'afiliació amb una situació de plena fortalesa del treball autònom", ha analitzat el sindicat.
Ha afirmat que reclamaran mesures per garantir la viabilitat dels petits negocis, reforçar el comerç de proximitat i assegurar unes "condicions dignes" per a les persones autònomes.