UGT de Catalunya alerta de la crisi de l'habitatge malgrat el repunt de préstecs hipotecaris

BARCELONA 28 ago. (EUROPA PRESS) -
UGT de Catalunya ha alertat que l'habitatge "continua sent inassumible per a la majoria" malgrat que el nombre d'hipoteques catalanes hagi pujat un 32,2% al juny respecte al mateix mes de l'any anterior, encadenant així dotze mesos de creixement.
En un comunicat, el sindicat ha assegurat que les dades publicades aquest dimecres per Institut Nacional d'Estadística (INE), i que marquen un repunt d'hipoteques, no reflecteixen "la realitat que viuen moltes persones".
Segons el sindicat, "la dificultat per accedir a un habitatge és un dels principals problemes socials i afecta a col·lectius molt diversos".
Per això, ha subratllat la necessitat d'un canvi estructural en les polítiques d'habitatge, "amb una intervenció pública més forta i amb visió a llarg termini".
També ha lamentat que "l'habitatge ha deixat de ser un dret bàsic per convertir-se en un bé d'inversió, expulsant cada dia a més persones de l'accés a un habitatge digne i estable".