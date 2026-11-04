La UGT de Catalunya afirma que el quart augment consecutiu de l'atur "justifica" la vaga

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 4 nov. (EUROPA PRESS) -
La UGT de Catalunya ha assegurat que el quart mes consecutiu d'increment en les dades de l'atur "justifica una vaga general" que, ha afirmat, busca també un canvi de model econòmic.
Ha reaccionat així a la publicació aquest dimecres de les dades de l'atur d'octubre a Catalunya pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, que mostren que va pujar en 8.174 persones respecte al mes anterior (+2,48%), fins a situar-se en 338.246 persones.
El sindicat ha dit que el model econòmic actual genera una ocupació "molt inestable" al sector serveis, que registra 3.707 persones més desocupades que el mes anterior (+1,59%), i que afecta especialment els joves, amb un total de 26.869 parats de menys de 25 anys (+11,9%).
També ha alertat de l'increment de l'atur entre les persones estrangeres, d'un 8,3% respecte el setembre i d'un 31,6% interanual, una pujada que ha afirmat que està relacionada amb el procés de regularització extraordinària de migrants "que ha fet ressorgir l'economia submergida".
Davant aquesta situació, UGT de Catalunya ha reclamat més personal qualificat en els serveis públics d'ocupació, polítiques actives i adaptades, impulsar un model productiu d'alt valor afegit i reduir la jornada laboral a 37,5 hores, i també ha fet una crida a la ciutadania a mobilitzar-se tant per la vaga general del 11 de novembre com en les eleccions del 29.