La UGT alerta que si la patronal no apuja salaris per conveni en l'hostaleria hi haurà vaga

BARCELONA 31 oct. (EUROPA PRESS) -
Fesmc-UGT ha alertat aquest divendres que si la patronal ConfeCat no accepta una proposta d'increment salarial del 13% per als tres anys de vigència del conveni convocarà una vaga en el sector de l'hostaleria de Catalunya.
En un comunicat, ha criticat que aquesta "negativa resulta incomprensible i profundament irresponsable, especialment en un context de clara recuperació econòmica del sector".
Pel sindicat, "no es tracta d'una demanda desproporcionada, sinó d'una legítima actualització" que permet recuperar poder adquisitiu i dignificar les condicions laborals.
També és una oportunitat per "redistribuir part dels beneficis que avui es concentren en els comptes d'explotació de les empreses del sector".
La UGT ha lamentat que el posicionament de la patronal els aboca a un escenari de confrontació: "No ho desitgem, però tampoc no ho evitarem si la patronal persisteix en el seu tancament de mires".