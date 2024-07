UE.- Von der Leyen promet lluitar amb "totes les forces democràtiques" contra la polarització si és reelegida

BRUSSEL·LES, 18 jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha promès aquest dijous al ple del Parlament Europeu lluitar "amb totes les forces democràtiques" contra la polarització i els extremismes que busquen "destruir" l'estil de vida europea si els eurodiputats aproven aquest migdia la seva renovació per cinc anys més al capdavant de l'Executiu comunitari.

"No acceptaré ni a extremistes ni a demagogs quan vulguin destruir el nostre estil de vida", ha dit en el seu discurs inicial en el debat en el qual defensa la seva reelecció davant del ple reunit a Estrasburg, on necessitarà almenys el suport de 361 eurodiputats dels 720 que componen la nova Eurocambra.

Així, la política alemanya ha afirmat que no romandrà "de braços creuats" mentre observa com des de l'exterior d'Europa o amb discursos polaritzats s'intenta danyar a la Unió com "un fet consumat".

La Unió Europea actual, ha dit, és la "millor versió" d'Europa des de la II Guerra Mundial i per això està determinada a lliurar una lluita "amb totes les forces democràtiques" amb el suport d'una Càmera.

En la seva primera intervenció davant del nou Hemicicle en el qual l'extrema dreta s'ha fet forta amb tres grups polítics, inclòs el de 'Patriotes per Europa', una aliança impulsada pel primer ministre hongarès, Viktor Orbán, que s'ha situat com a tercera força europarlamentària.

Encara que sense nomenar-ho directament, Von der Leyen ha censurat al líder hongarès pel seu viatge sorpresa a Moscou per reunir-se amb el president rus, Vladimir Putin, en contra de la posició comuna de la Unió, sense coordinar-se amb la resta de líders i sense comptar amb Ucraïna.

"Rússia vol aprofitar la suposada feblesa d'Europa i alguns li segueixen el joc", ha criticat Von der Leyen, abans de referir-se al viatge "d'un primer ministre de la Unió Europea" en una "missió de pau que l'única cosa que va ser una missió d'apaciguamiento". La censura a Orbán ha estat acollida amb una gran ovació dels eurodiputats.