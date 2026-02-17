La UE Sant Andreu, nou soci de Pimec per generar sinergies entre esport i empreses

BARCELONA 17 febr. (EUROPA PRESS) -
La UE Sant Andreu ha formalitzat la seva adhesió com a soci de Pimec amb l'objectiu de crear sinergies entre esport i empreses, informa la patronal en un comunicat aquest dimarts.
La incorporació s'emmarca en la voluntat de Pimec Esports de potenciar el paper de l'esport "com a motor de cohesió social i dinamització econòmica".
El president de Pimec, Antoni Cañete, ha afirmat que l'acord "és una mostra d'activisme empresarial" i reforça el paper de les empreses en el sector esportiu.
PIMEC ESPORTS
El president de Pimec Esports, August Tarragó, ha explicat que els clubs esportius "també són pimes que generen ocupació, dinamitzen l'economia local i creen xarxes de col·laboració".
El president de la UE Sant Andreu, Taito Suzuki, ha dit que es tracta d'una "aliança estratègica" en la construcció del projecte del club de futbol.