La UE porta a l'OMC els aranzels de Trump i ultima represàlies sobre 100.000 milions de compres als EUA

BRUSSEL·LES 8 maig (EUROPA PRESS) -

La Comissió Europea ha anunciat aquest dijous que denunciarà davant de l'Organització Mundial del Comerç (OMC) els aranzels massius impostos pel president dels Estats Units, Donald Trump, a totes les importacions estrangeres, incloses les de la Unió Europea; al mateix temps que ha fet pública la seva proposta per a una segona ronda de represàlies amb la qual gravar productes nord-americans per valor de 100.000 milions d'euros.

Brussel·les insisteix en què la "prioritat" segueix sent un acord negociat amb l'Administració Trump que eviti activar tant aquesta segona ronda --que no estarà en tot cas finalitzada abans de finals de juny-- com la primera tanda, dissenyada en resposta als aranzels a l'acer i a l'alumini i que es va suspendre a l'abril per un període de 90 dies com a gest de voluntat d'acord amb la Casa Blanca.

El nou catàleg de productes nord-americans que els serveis comunitaris planteja gravar afectarà a una àmplia gamma d'importacions per valor de 95.000 milions d'euros, des de productes industrials fins a agrícoles; però afegeix també l'impacte de possibles restriccions a l'exportació de ferralla i productes químics europeus per valor de 4.400 milions d'euros.

És la resposta dissenyada per respondre tant al 20% dels aranzels indiscriminats que els Estats Units imposen a totes les importacions europees (temporalment rebaixat al 10%) com al 25% amb el qual graven les importacions de cotxes i peces d'automòbil amb origen a la UE.

Fonts comunitàries van precisar que els serveis digitals no formen part dels sectors copejats, encara que aquesta opció "segueix sobre la taula" si persisteix la guerra aranzelària.

CONSULTES A L'OMC MALGRAT LA TREVA

El comissari de Comerç i Seguretat Econòmica i negociador de la UE, Maros Sefcovic, ha assegurat que el bloc "segueix plenament compromès" tant a escala política com a tècnica amb Washington per trobar una solució a la crisi aranzelària, però ha deixat clar que no acceptaran un acord "a qualsevol preu" i per això la UE segueix avanci amb la preparació de la seva resposta.

La formalització de la demanda davant de l'OMC portarà encara "algunes setmanes", segons han precisat fonts comunitàries. El primer pas del procés serà sol·licitar davant de l'òrgan multilateral l'obertura de consultes amb els Estats Units i es farà sense esperar al fet que expiri la treva que manté en el calaix una primera tanda d'aranzels d'un 25% sobre un volum de compres als Estats Units per valor de gairebé 21.000 milions d'euros.

Sefcovic, que parla en nom dels 27 en matèria comercial, va avisar dilluns passat en una compareixença davant del Parlament Europeu que les relacions amb els Estats Units enfronten "forts vents en contra" i va assegurar que la UE no es mantindrà "de braços creuats" davant de l'ofensiva aranzelària.

Encara que va apostar pel diàleg, el comissari també va alertar que Trump manté aranzels en vigor d'entre un 10% i un 25% sobre el 70% de les importacions europees, malgrat haver anunciat una treva a la qual la UE va respondre amb la suspensió de les seves contramesures.