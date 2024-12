La UE pacta el repartiment de pesca del 2025 amb mesures per mantenir l'arrossegament al Mediterrani

Si la flota aplica mesures mediambientals podrà pescar gairebé els mateixos dies

BRUSSEL·LES, 11 des. (EUROPA PRESS) -

Els ministres de Pesca de la Unió Europea han arribat a un acord per unanimitat la matinada d'aquest dimecres sobre el repartiment de les quotes pesqueres en aigües comunitàries per al 2025 que inclou mesures per esmorteir la retallada a l'arrossegament al Mediterrani davant la proposta de la Comissió Europea que volia reduir en un 79% els dies de pesca, fins a una mitjana de 27 dies de treball.

Les negociacions s'han saldat amb un acord per al repartiment de la pesca a l'Atlàntic i el mar del Nord i per a les possibilitats de pesca al mar Negre i al Mediterrani, que ha centrat els esforços negociadors dels ministres per garantir la supervivència de la flota d'arrossegament que pesca a la zona.

El que ha complicat el debat ha estat aquesta reducció de l'esforç pesquer al Mediterrani, que segons denunciava el sector era una "sentència de mort" pels arrossegadors, que en els darrers cinc anys ja han suportat una retallada de l'activitat del 40%, la qual cosa ha limitat els seus dies de treball a uns 130 l'any.

"Les negociacions han estat llargues i complexes sobre el Mediterrani Occidental", ha reconegut el nou comissari de Pesca de la UE, Costas Kadis, en roda de premsa al final de la reunió, en la qual ha explicat que s'ha acordat "un mecanisme de compensació ampliat que alleujarà l'impacte socioeconòmic de la reducció de l'esforç" per a l'arrossegament.

Recórrer al mecanisme de compensació esmorteirà, en part, la retallada a l'arrossegament que demana Brussel·les, ja que permet recuperar dies d'activitat si es compleixen certes mesures mediambientals --a triar entre 12-- com a portes voladores, la imposició de vedes o el tancament temporal d'algunes zones per protegir a les espècies demersals, la recuperació de les quals preocupa a la Comissió: els alevins de lluç i la gamba vermella.