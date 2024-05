Mogherini creu que la victòria o no de Trump marcarà el futur d'Ucraïna i l'Orient Mitjà

Defensa l'ampliació de la UE sense que això requereixi fer prèviament una reforma interna



La rectora del College of Europe i exalta representant de Política Exterior i de Seguretat de la UE, Federica Mogherini, ha avisat que una victòria o no de Donald Trump en les eleccions de novembre als Estats Units marcarà l'evolució de conflictes com el de la guerra d'Ucraïna i el d'Orient Mitjà.

Així ho ha assegurat en la 39 Reunió Cercle d'Economia, inaugurada aquest dimecres pel president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i que se celebra fins al divendres a la capital catalana.

Després d'apuntar que desconeix cap a on s'encamina la guerra d'Ucraïna, intueix que caldrà esperar a les eleccions als Estats Units per poder apreciar si hi ha algun moviment: "No soc experta en Rússia, però pel que he pogut llegir i per les interaccions amb els meus interlocutors russos, quan ocupava el meu càrrec, crec que de moment estan esperant a novembre perquè crec que Putin, especialment, té interès en la victòria de Trump".

"Està esperant i ajudant-ho perquè ho aconsegueixi. És alguna cosa que podríem potser intuir", ha afegit Mogherini, que malgrat tenir l'esperança que es puguin obrir converses i negociacions, creu que hi haurà diferències en funció de si Trump està a la Casa Blanca o hi ha un altre president.

En el conflicte entre Israel i Palestina, ha reivindicat el paper de la UE però també ha incidit en el fet de conèixer qui estarà al capdavant dels Estats Units per pronunciar-se sobre el futur d'Orient Mitjà perquè "marcarà moltíssima diferència".

També ha retret que no hi hagi "ningú, a part de la UE, que avui comenci a imaginar i treballar en el dia després" en aquesta zona, començant per preguntar-se qui portarà les regnes i afrontarà les seqüeles i conseqüències del conflicte.

Més enllà de la solució dels dos estats, ha manifestat que és un dels pocs conflictes en què els paràmetres es coneixen bé i totes les parts saben el que cal fer, però creu que l'única cosa que falta és "voluntat política", una cosa que no veu en cap costat excepte en la UE.

Malgrat tot, ha volgut llançar un missatge positiu en assegurar que "d'un terratrèmol pot venir una reconstrucció que pot forçar que les coses avancin amb voluntat política", per la qual cosa ha cridat a obrir una reflexió sobre aquest tema.

TRUMP O BIDEN

Davant de la possibilitat que Trump torni a la presidència dels Estats Units, ha vaticinat que protagonitzarà "un segon mandat diferent en relació amb el primer en termes d'anar més enllà dels límits que va haver d'encarar", i creu que el nivell de polarització que hi ha pot paralitzar l'acció exterior del país.

"Amb una segona administració de Trump entraríem en un territori imprevist fins ara, i la UE estaria, més que en 2016, sola, la qual cosa significa que necessitaríem buscar aliances i socis en llocs i emplaçaments específics", ha recalcat.

En cas que Joan Biden sigui reelegit, Mogherini creu que necessitarà concentrar-se "en temes nacionals i domèstics perquè el resultat de les eleccions serà controvertit, polaritzant i dividirà el país", i ha obert la porta al fet que puguin succeir-se altres escenaris, sense concretar quines.

RELACIÓ AMB XINA

Sobre la relació de la UE amb la Xina, ha explicat que consideren que el país és un soci i un rival estratègic en diferents camps, i ha cridat a centrar-se en aspectes bilaterals.

De cara als pròxims 5 i 10 anys, assenyala que el repte més gran de la UE serà trobar socis per reconstruir un sistema de governabilitat global: "Ho haurem de fer amb els Estats Units, però no crec que el puguem fer sense la Xina. I crec que ho podem fer sense Rússia".

També ha defensat l'ampliació de la UE, destacant els "beneficis" que comportaria la incorporació d'un o dos petits estats membres en els pròxims 6 o 7 anys, sense que prèviament això requereixi fer una reforma interna.

"Necessitem una injecció d'autoconfiança", ha sostingut Mogherini, que també ha apel·lat a no banalitzar vulneracions de drets humans.