Més de 60 eurodiputats veuen "abús de poder" en Orbán i demanen suspendre el seu dret a vot a la UE

BRUSSEL·LES, 15 jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 63 eurodiputats han instat aquest dilluns als líders de les institucions comunitàries cridant a culminar el procediment de l'Article 7 del Tractat de la UE que permeti suspendre el dret a vot d'Hongria en les decisions a Vint-i-set, una mesura que reclamen en resposta a un "abús de poder" del primer ministre hongarès, Viktor Orbán, i la seva "usurpació" com a representant del bloc en els seus contactes amb el règim rus de Vladimir Putin.

"Tenint en compte els abusos de poder descrits, els demanem que adoptin mesures decisives tan aviat com sigui possible per limitar majors danys no només per a la credibilitat de la UE en el seu conjunt, sinó també de cara la situació geopolítica actual", diu el text enviat a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen; al president del Consell Europeu, Charles Michel; i a la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola.

L'article 7 va ser pensat com una resposta d'últim recurs davant d'amenaces greus contra l'Estat de dret en la Unió Europea per l'acció d'un Estat membre, però preveu un procés llarg en diverses fases que, en el cas d'Hongria, porta activat des de fa anys sense conseqüències.

Per això, en la missiva impulsada per l'eurodiputat estonio del Partit Popular Europeu Riho Terras, el grup adverteix que el pols d'Orbán "requereix accions reals" com és la suspensió del dret a vot d'Hongria en les reunions a Vint-i-set, una mesura que es contempla entre les sancions últimes de l'article 7.

Els eurodiputats consideren que l'experiència fins ara ha demostrat que "les meres condemnes no tenen efecte" i insisteixen que, des que va assumir la presidència de torn del Consell de la UE el passat 1 de juliol, Hongria ha causat "danys importants" en explotar " i abusar" el seu primer ministre el rol de presidència europea.

La presidència del Consell de la UE s'alterna cada sis mesos entre els Estats membre en un ordre preestablert amb la finalitat de que per rotació assumeixin les tasques de "mediador honest" en la preparació i desenvolupament de les reunions sectorials a nivell de ministres que se celebren cada mes en diferents àrees.

Els Vint-i-set ja reprendre dimecres passat en una reunió d'ambaixadors al Govern hongarès per danyar la unitat del bloc i anar en contra dels Tractats per viatjar per sorpresa a Moscou per veure's amb Putin, sense coordinació amb la resta de líders europeus.

Els Estats membre --totes les delegacions van prendre la paraula a excepció d'Eslovàquia-- van retreure Orbán l'ambigüitat amb la qual va viatjar al no tenir mandat per parlar en nom de la Unió però envoltar la visita dels símbols de la presidència del Consell de la UE.

La discussió entre ambaixadors, no obstant això, va concloure sense decisions encara que sí va permetre a diverses delegacions apuntar possibles mesures en l'immediat i amb caràcter individual, com el boicotejar les reunions informals al país renunciant a enviar representants d'alt nivell.