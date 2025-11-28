Lagarde (BCE) reitera que els tipus estan ben posicionats, però avisa dels riscos per a la inflació

Boris Roessler/dpa - Arxiu
MADRID 28 nov. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Banc Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, ha reiterat que els tipus d'interès estan ben posicionats, encara que ha avisat dels riscos per a la inflació d'incrementar Estats Units els aranzels o de veure's alterades les cadenes de subministraments.
"Els tipus d'interès que acordem en les últimes reunions són, al meu entendre, correctes. Segueixo dient que estem en una bona posició dins del cicle d'inflació, que hem aconseguit controlar", ha afirmat Lagarde en declaracions al canal de televisió eslovac 'JOJ24'.
No obstant això, la 'guardiana de l'euro' ha indicat que una recrudescència de les tensions comercials o les pertorbacions en les cadenes de subministrament podria exercir pressions a l'alça sobre els preus i allunyar-los de l'objectiu d'estabilitat del 2%.
Així mateix, Lagarde ha constatat que el comportament del PIB a l'eurozona ha estat resilient i millor de l'esperat, per la qual cosa no ha descartat que pugui tancar aquest any per sobre de l'1,2% previst pel BCE al setembre.