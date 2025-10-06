UE.- Lagarde (BCE) dona per conclosa la desinflació i demana treballar per augmentar el protagonisme mundial de l'euro

MADRID 6 oct. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Banc Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, ha donat aquest dilluns per conclòs el procés de desinflació a l'eurozona després que la inflació s'hagi estabilitzat en l'objectiu del 2%.
"Amb una inflació que actualment ronda el 2% i que s'estima que es mantingui entorn d'aquest nivell durant l'horitzó de previsió, podem afirmar que el procés de desinflació ha conclòs", ha assegurat davant la Comissió d'Assumptes Econòmics i Monetaris del Parlamento Europeu.
La 'guardiana de l'euro' ha insistit que l'entitat que capitaneja té la "determinació" de mantenir els preus al voltant d'aquesta xifra, al mateix temps que ha recordat que el BCE no compta amb una senda de tipus predeterminada i que, a l'hora de fixar-los, seguirà un enfocament depenent de les dades i reunió a reunió.
D'altra banda, Lagarde ha animat a aprofitar la conjuntura actual i els canvis geopolítics per augmentar el protagonisme de l'euro en el sistema financer internacional i obtenir "beneficis tangibles".
"Un major ús de l'euro en la facturació comercial reduiria els costos de transacció per als exportadors i protegiria els preus en l'eurozona de la volatilitat dels tipus de canvi. A més, l'augment de la demanda estrangera d'actius denominats en euros reduiria els costos de finançament per les llars, les empreses i els governs", ha explicat.
Per a això, Lagarde ha indicat que serà necessari completar el mercat únic, inclosa la unió del mercat de capitals, i atrevir-se a finançar de manera conjunta "béns públics", com la despesa en defensa.
Així mateix, ha avançat que la UE haurà de preservar la confiança dels actors privats en les institucions, així com respectar l'Estat de Dret i la independència d'actuació del BCE. Finalment, Brussel·les no hauria de descuidar l'aspecte comercial, pel que haurà de buscar nous socis amb els quals forjar acords.