La UE espera passos d'Israel per millorar la situació a Gaza però refreda la presa de represàlies

BRUSSEL·LES 23 juny (EUROPA PRESS) -

La Unió Europea (UE) ha assenyalat aquest dilluns que espera passos de part d'Israel per millorar la situació a la Franja de Gaza després de l'informe de l'Alta Representant, Kaja Kallas, que assenyala "indicis" que les forces israelianes violen els Drets Humans, però ha tornat a refredar l'opció de prendre represàlies, després d'indicar que l'objectiu no és castigar a Israel.

"La revisió és molt clara i hem de millorar la situació. Israel ha estat incomplint l'Article 2. No es pretén castigar a Israel, sinó provocar millores concretes per a la gent de Gaza", ha afirmat l'Alta Representant en roda de premsa després de la reunió de ministres d'Exteriors dels 27 que ha abordat l'informe elaborat pel Servei d'Acció Exterior del bloc.

Així, Kallas ha indicat que si la situació no millora, la UE "pot debatre mesures i tornar sobre això al juliol", encara que no ha concretat cap represàlia, i ha dit que el bloc contactarà amb Israel per presentar les conclusions de l'informe.

Segons la cap de la diplomàcia europea, tots els Estats membres volen veure avanços en el terreny i millorar la situació humanitària de la Franja, si bé ha reconegut que queda per veure què tipus de mesures podria acordar la UE davant d'una qüestió tan divisiva per als seus Estats membres

"Ara mateix, el més important és millorar la situació sobre el terreny, millorar la vida de la gent a Palestina i aturar el sofriment i també el cost humà que veiem allí cada dia", ha exposat.