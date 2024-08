Zelenski presentarà al setembre a Biden un pla per posar fi al conflicte

Confirma que Ucraïna ha provat amb èxit el primer míssil balístic de producció nacional



MADRID, 27 ago. (EUROPA PRESS) -

El president ucraïnès, Volodimir Zelenski, ha anunciat que al setembre presentarà al seu homòleg d'Estats Units, Joe Biden, un pla de pau per posar fi al conflicte i que inclou la incorporació d'Ucraïna a l'arquitectura de "seguretat global", la qual cosa passaria per nous avanços en estructures multilaterals com l'OTAN.

Zelenski, que ha confirmat també que el seu projecte inclou mesures econòmiques i un "paquet contundent" per "forçar" a Moscou a optar per la via diplomàtica, creu que el "just" és cridar primer a les portes de la Casa Blanca, ja que entén que depèn del president nordamericà "que el pla tingui èxit".

El mandatari ucraïnès espera també poder traslladar-ho als dos principals candidats a les eleccions de novembre a Estats Units, la demòcrata Kamala Harris, actual 'número dos' de Biden, i el magnat republicà Donald Trump, com ha anunciat Zelenski en una roda de premsa recollida per mitjans locals.

El president d'Ucraïna té previst viatjar als Estats Units al setembre coincidint amb el període anual de sessions en l'Assemblea General de l'ONU, un fòrum que acostuma a donar motiu a reunions bilaterals. A més, s'ha marcat com a objectiu convocar una nova edició de la conferència de pau que va acollir Suïssa al setembre, confiat que aquesta ocasió pugui celebrar-se en un país del denominat Sud Global.

AVANÇOS MILITARS

Zelenski ha aprofitat també la compareixença pública per informar de l'evolució del conflicte i presumir, per exemple, dels avanços militars aconseguits per les Forces Armades d'Ucraïna. El president ha confirmat l'assaig "amb èxit" del primer míssil balístic de fabricació ucraïnesa, una fita de la que no ha donat detalls.

Tot i això, ha assenyalat que "dependrà" dels aliats d'Ucraïna les seves possibilitats de vèncer a Rússia en el camp de batalla. "Espero que treballin més i més ràpid", ha dit. Per a això, ha apuntat, hauran també d'aixecar algunes de les restriccions que minven les capacitats de l'Exèrcit ucraïnès.

Zelenski ha destacat que els anhelats avions de combat F-16 ja han aconseguit repel·lir alguns dels míssils que Rússia va utilitzar en el seu últim atac a gran escala contra la infraestructura energètica, però ha assenyalat que encara no compten amb un número suficient d'aquest tipus d'aeronaus i que es necessita capacitar als pilots ucraïnesos. Així mateix, ha instat a Polònia a seguir subministrant-los caces MiG 29.

Quant a la incursió militar a la regió russa de Kursk, Zelenski ha assenyalat que avança a bon ritme i ha donat motiu a "moltes solucions necessàries". Preveu també tractar aquests avanços en la seva propera discussió amb Biden, per la qual no existeix data tancada.

Zelenski sí ha volgut deixar clar que no està disposat a canviar territori d'Ucraïna a canvi de garanties de seguretat i sota cap tipus de negociació, en el marc de la possible integració en l'OTAN.